Spezielle Ermittlungsgruppe in Mannheim gegründet: Fokus auf Fälscher von Corona-Impfnachweisen

Mannheim. Gegen Fälscher von Corona-Impfnachweisen geht das Polizeipräsidium Mannheim jetzt mit einer eigenen Ermittlungsgruppe zentral vor. Das neunköpfige Team sei bei der Kriminalpolizei angesiedelt und bearbeite von kommender Woche an alle Delikte im Zusammenhang mit ge- oder verfälschten Impfnachweisen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Bislang ist solchen Fällen einerseits die Kriminalpolizei und andererseits die Schutzpolizei nachgegangen. In Zukunft werde das zentral bei der neuen Ermittlungsgruppe geschehen. Die Kriminalpolizei in Mannheim bearbeitet dem Sprecher zufolge derzeit eine mittlere zweistellige Zahl an Fällen im Zusammenhang mit gefälschten Impfdokumenten. Wie viele solcher Delikte bei der Schutzpolizei anhängig sind, konnte der Sprecher nicht sagen.

Impfnachweise würden nicht nur von einzelnen Personen für den Eigengebrauch gefälscht, sondern auch um diese gewinnbringend zu veräußern. Die Ermittlungsgruppe habe daher vor allem auch die Aufgabe, kriminelle Strukturen zu zerschlagen.