Bombendrohung an Mannheimer Hochschule: Gebäude wird geräumt

Anzeige

Anzeige

Mannheim. An der Dualen Hochschule in Mannheim ist am Freitagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Das Polizeipräsidium ließ das Gebäude nach eigenen Angaben mit allen verfügbaren Kräften von Feuerwehr und Polizei räumen. Die Umgebung rund um die Duale Hochschule wurde weiträumig abgesperrt.

Mehr in Kürze.