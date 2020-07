Männer erschlagen Auerhahn - beiden Tätern droht bis zu drei Jahre Haft

Trickbetrüger ergaunern 50.000 Euro von Rentnerpaar – Geldübergabe vor eigenem Haus

In Erfurt ist ein Rentnerpaar Opfer eines Trickbetrugs geworden. Ein Mann gibt am Telefon an, dass die Tochter der beiden einen tödlichen Unfall verursacht hätte und schnell Geld brauche. Die 87 und 91 Jahre alten Senioren übergeben die geforderten 50.000 Euro vor der eigenen Haustür.