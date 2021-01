Mann zündet Pyrotechnik in Wohnung und verletzt sich schwer

Anzeige

Berlin. Ein Mann hat in seiner Wohnung in Berlin Pyrotechnik gezündet und sich dabei schwer verletzt. Der 49-Jährige erlitt am Samstagabend ein Knalltrauma und kam mit Verletzungen am Arm und im Gesicht ins Krankenhaus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen seines „auffälligen psychischen Zustands“ sei er in eine psychiatrische Abteilung gebracht worden.

Fenster in Wohnung völlig zerstört

Fenster in Küche, Wohn- und Badezimmer des Mannes wurden den Angaben zufolge durch die Druckwelle teilweise bis komplett zerstört. Der Polizei sagte der Mann, er habe etwas auf der Straße gefunden, das er für harmlos gehalten und in seiner Küche entzündet habe. Gegen ihn werde nun wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.