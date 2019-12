Mann wirft Pitbull in Käfig in einen Fluss – ein anderer Hund wird zum Retter

Anzeige

Anzeige

Long Branch. Aaron Davis aus Monmouth County im US-Bundesstaat New Jersey wurde jetzt wegen Tierquälerei verurteilt. Er hatte im Juli 2018 den wehrlosen Hund in einen Käfig gesperrt und am Ufer des Shrewsburry River zurückgelassen – wohlwissend, dass die Flut in dem Meeres-nahen Fluss den Wasserspiegel erhöhen und so das Tier qualvoll ertrinken würde. dem 35-jährigen Davis drohen bei der Straffestlegung im Februar 2020 bis zu 18 Monaten Haft.

ZUM THEMA Nach US-Vorbild: Grüne fordern härtere Strafen für Tierquäler

Der Zufall rettete dem Hund das Leben. Eine Frau, die ihren Hund morgens um 6 Uhr ausführte, kam an der Uferstell vorbei und hörte ein Bellen. Ihr Hund machte sich auf die Suche, entdeckte das eingesperrte Tier – und Hund sowie Frauchen befreiten den Pitbull.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der Pitbull "River", mittlerweile zwei Jahre alt, heute. © Quelle: Monmouth County Prosecutor

Eine Stunde später wäre er ertrunken gewesen. Wie rtl.de berichtet, wollte Hundehalterin Jennifer Vaz den Pitbull, der auf den Namen River getauft wurde, adoptieren – doch der vertrug sich nicht mit seiner Retterin Molly.

ZUM THEMA Tierquäler nageln Eichhörnchen an Baum – Peta setzt Belohnung für Hinweise aus

Heute geht es dem zweijährigen River prächtig – das kann man über sein früheres Herrchen womöglich bald nicht mehr sagen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wollte sich Davis mit der brutalen Tat am Ex-Freund seiner Freundin rächen, der ihr den Hund geschenkt hatte.

ZUM THEMA Betrunkener Tierquäler misshandelt Chihuahua und wirft ihn von Brücke

RND/AP