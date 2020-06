Mann uriniert neben Denkmal eines toten Polizisten: Haftstrafe

Ziel von Antirassismusdemos: Die Statue des Sklavenhändlers Robert Milligan in den Londoner Docklands. Protestierende in ganz Großbritannien verhüllten solche Denkmäler, beschmierten sie oder – etwa in Bristol – stürzten sie sogar. Gegendemonstranten versuchten, die Standbilder zu schützen. Dabei kam es am Denkmal für den 2017 getöteten Polizisten Keith Palmer in London zu einem “abscheulichen” Vorgang. © Quelle: imago images/i Images