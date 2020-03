Mann trinkt täglich Energydrinks und stirbt - Witwe warnt vor Konsum

Anzeige

Cassondra Reynolds hat ihren Mann im Jahr 2011 durch einen Herzinfarkt verloren. Für die Amerikanerin und ihre Familie kam der Tod überraschend. Der 41-Jährige, der als Mechaniker oft nachts arbeitete, hatte täglich einen Energydrink getrunken - laut des Ärzteteams wohl die Ursache die Herzarrhythmie. Das berichtet das Online-Magazin “LAD Bible”.

Jetzt will die verwitwete Mutter von drei Söhnen auf die Folgen erhöhten Konsums von Energydrinks aufmerksam machen. “John war gesund, er trainierte jeden Tag, er hatte im Monat zuvor eine vollständige körperliche Untersuchung gehabt und alle seine Ergebnisse kamen gut zurück. Als er ins Krankenhaus ging, sagte mir der Arzt, dass sein Zuckergehalt himmelhoch sei und stellte mir alle möglichen Fragen zu seinem Lebensstil, ob er Drogen nahm und ob er gesundheitliche Probleme hatte" so Reynolds.

Gemeinsam mit dem Arzt kam die Frau auf die koffeinhaltigen Getränke, die John Reynolds einmal am Tag zu sich nahm. Es reiche ein Energydrink am Tag, um eine akute Herzrythmusstörung auszulösen, so der Arzt. Mit ihren drei Kindern verabschiedete sie sich von John, als er im Krankenhaus schlussendlich für hirntot erklärt wurde. “Ich möchte, dass die Leute wissen, wie gefährlich diese Getränke sind, und ich möchte, dass die Leute darüber sprechen, wie es ist, ihre Lieben zu verlieren, weil es die ganze Zeit passiert, man hört einfach nichts davon" erklärte Reynolds weiter.

Neun Jahre nach dem Tod von ihrem Mann hat Reynolds das “Awareness Project” gestartet. Sie möchte damit auf die Gefahren von Energydrinks und Nahrungsergänzungsmittel für vor dem Training hinweisen. Besonders ein Satz in dieser schicksalhaften Zeit ist Reynolds im Gedächtnis geblieben: “Der Arzt hat mir gesagt, dass das Trinken von Energy Drinks wie das Spielen von russischem Roulette mit dem eigenen Leben ist.” Das solle niemand mehr durchmachen, so Reynolds.

RND/am