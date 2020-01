Mann tötet und enthauptet Stieftochter - Mordanklage

Anzeige

Tornesch. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe hat Anklage wegen Mordes gegen einen 55-Jährigen erhoben, der seine Stieftochter im Sommer getötet und anschließend enthauptet haben soll. "Das Mordmerkmal ist hier Heimtücke. Das Opfer soll zur Tatzeit geschlafen haben", sagte Staatsanwalt Peter Müller-Rakow am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Der 55-Jährige soll der Anklage zufolge im August in Tornesch (Kreis Pinneberg in Schleswig-Holstein) auf die 36-Jährige eingeschlagen und eingestochen und sie gewürgt haben. "Vermutlich nach der Tötung soll der Täter den Kopf abgetrennt haben", sagte Müller-Rakow weiter. Zuerst hatte shz.de berichtet.

Der Angeklagte habe sich bereits geständig eingelassen, sagte Müller-Rakow weiter. Ein Termin für den Beginn der Gerichtsverhandlung stehe noch nicht offiziell fest. Er gehe aber davon aus, dass die Verhandlung noch in diesem Quartal vor dem Landgericht Itzehoe beginnen werde.

RND/dpa