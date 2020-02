Mann stößt Lebensgefährtin aus Hotelfenster - lebensgefährlich verletzt

Anzeige

Hannover. Die Polizei Hannover ermittelt gegen einen 34-jährigen Mann wegen versuchter Tötung, der seine Lebensgefährtin aus einem Hotelfenster im vierten Stock gestoßen haben soll. Das berichtet die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ). Weitere Gäste entdeckten die um Hilfe schreiende Frau auf dem Parkplatz. Die Tat ereignete sich bereits am Donnerstagmorgen, doch die Ermittler gingen damit erst am Freitagnachmittag an die Öffentlichkeit.

„Ein Hotelgast hatte gegen 7.45 Uhr Schreie gehört“, sagt Behördensprecher Martin Richter. Als der Mann aus dem Fenster sah, „entdeckte er die 23-Jährige, die mit schwersten Verletzungen auf einem Parkplatz vor dem Hotel lag“. Der Rettungsdienst und ein Notarzt kümmerten sich um die junge Frau, mit lebensgefährlichen Verletzungen kam sie in ein Krankenhaus. Richter: „Nach einer Notoperation ist ihr Zustand inzwischen stabil.“

Mann wird Haftrichter vorgeführt

Im Rahmen der Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei rasch auf den 34-jährigen Verdächtigen. Es gebe den „begründeten Verdacht“, dass er die 23-Jährige aus dem Fenster gestoßen hatte. „Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.“ Der Mann wurde am Freitagvormittag festgenommen, er soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden.