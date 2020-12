Mann spuckt Frau in U-Bahnstation ins Gesicht: „Hier hast du Corona zu Weihnachten“

Anzeige

Frankfurt/Main. Ein junger Angreifer soll einer 63 Jahre alten Frau in Frankfurt ins Gesicht gespuckt haben. „Hier hast du Corona zu Weihnachten“, soll er nach Angaben der Polizei bei der Attacke in einer U-Bahnstation gesagt haben. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, entriss der Angreifer daraufhin die Tasche seines Opfers. Darin habe sich das Insulin der diabeteskranken Frau sowie eine dazugehörige Spritze befunden. Nachdem die Frankfurterin mit einer Taschenlampe nach dem Täter schlug, habe der sich gemeinsam mit einer Gruppe anderer junger Menschen entfernt. Zuvor hätten die Heranwachsenden das rüde Auftreten des Angreifers bejubelt.

Kurz vor der Attacke am Mittwochabend sei die Gruppe von fünf Jugendlichen und jungen Erwachsenen womöglich auch in einem Supermarkt aggressiv und beleidigend aufgetreten. Außerdem habe sich an dem Abend ein Busfahrer gemeldet, dem eine Gruppe Heranwachsender aufgrund ihres wüsten Verhaltens aufgefallen war. Die Polizei hofft nun auf weitere Hinweise.