Mann springt in Zoo-Gehege und versucht, Bären zu ertränken

Anzeige

Anzeige

Warschau. Zu einem bizarren und gleichzeitig hochgefährlichen Zwischenfall ist es im Zoo in Warschau gekommen. Auf einem Video, das sich seit einigen Tagen im Netz teilt, ist zu sehen, wie ein Mann mitten in einem Bärengehege steht. Als ihn der Bär entdeckt, setzt dieser zur Attacke an - doch dann nimmt die Szene eine überraschende Wendung.

Der Mann springt in den Wassergraben, der Bär zögert zunächst - dann springt er hinterher. Ein Fehler: Dem Mann gelingt es tatsächlich, den Bären im Wasser zu überwinden und ihn minutenlang unter Wasser zu drücken. Zoobesucher filmen die dramatische Szene. Am Ende scheint der Bär so geschwächt zu sein, dass er von dem Mann ablässt - dieser wiederum rettet sich an Land.

To się w pale nie mieści, jak mówi mój sąsiad, stary milicjant 🤦‍♀️

23-letni mężczyzna wtargnął w czwartek przed południem na wybieg dla niedźwiedzi w warszawskim zoo. Z relacji świadków, wynika, że mężczyzna był pijany i w pewnym momencie próbował podtopić zwierzę

Policja wyjaśnia pic.twitter.com/tPt46TcqWC — Przesympatyczna Renatka #Duda2020 🇵🇱❤ (@dumnapolka12) May 21, 2020

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mann war betrunken

Anzeige

Polnischen Medien zufolge handelt es sich bei dem Mann um einen 23-Jährigen, der zur Tatzeit offenbar betrunken war. Wie die “Daily Mail” berichtet, ist der betroffene Bär ein Weibchen und heißt Sabina. Sie sei ein älteres Tier, das aus einem Zirkus gerettet wurde. “Der Mann hatte Glück, dass nur Sabina im Gehege war”, teilte der Zoo auf Anfrage der Zeitung mit. Das Tier sei zwar in guter Verfassung, aber nicht mehr so schnell.

Schaden genommen habe die Bärin glücklicherweise nicht. Sie sei nicht körperlich verletzt worden, sondern nur gestresst und nervös gewesen, als die Tierpfleger eintrafen. Der Mann werde wegen des Vorfalls jetzt strafrechtlich verfolgt. Der Zoo wolle alle rechtlichen Schritte unternehmen, um ihn vor Gericht zu stellen.

Anzeige

Es ist nicht das erste Mal, dass Bärin Sabina von einem Menschen attackiert wurde: Vor fünf Jahren war ein 32-Jähriger in ihr Gehege geklettert und hatte ihr auf den Kopf geschlagen.