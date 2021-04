Mann spaziert mit vermeintlicher Maschinenpistole durch Karlsruhe

Anzeige

Karlsruhe. Mit einer originalgetreuen Nachbildung einer Maschinenpistole ist ein 29 Jahre alter Mann durch Karlsruhe gelaufen und hat für einen Polizeieinsatz gesorgt. Nach Auskunft der Polizei vom Sonntag wurde eine Polizeistreife auf ihn aufmerksam, als er am Freitag an einer Straße den Verkehr beobachtete und dabei die Pistole in Schießhaltung vor sich hielt.

Die Beamten brachten ihn zu Boden und entwaffneten ihn. Die Waffe wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.