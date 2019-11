Mann soll Frau in Kneipe sexuell belästigt - Polizeieinsatz

Anzeige

Anzeige

Berlin. Erst soll er eine Frau in einer Kneipe in Berlin sexuell belästigt haben, dann bedrohte er deren Freund mit einer Schreckschusswaffe. Jetzt laufen gegen den 35-Jährigen Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, Bedrohung mit Waffen und Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Beschuldigte wiederum rstattete gegen zwei Männe Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Situation außer Kontrolle

Anzeige

Die Situation war außer Kontrolle geraten, als der 35-Jährige in der Kneipe die Waffe aus dem Hosenbund zog. Andere Gäste eilten zur Hilfe - und traktierten ihn, so zumindest schilderte es später der 35-Jährige, mit Tritten und Schlägen. Der Beschuldigte kam mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, die Ermittlungen laufen.

RND/dpa