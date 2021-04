Mann soll Eltern getötet haben: zweite Leiche nach Monaten gefunden

Anzeige

Bozen. Die monatelange Suche nach der zweiten Leiche im Fall eines getöteten Ehepaares aus Südtirol hat nach Medienberichten ein Ende: Am Ufer der Etsch in Trient sei ein Körper gefunden worden, der als der vermisste Vater identifiziert worden sei, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag. Der Mann (68) aus Bozen sei an seiner Uhr erkannt worden, eine abschließende DNA-Untersuchung stehe noch aus.

Die Leiche der 63-jährigen Mutter war Anfang Februar bei einer Suchaktion ebenfalls im Fluss Etsch bei Neumarkt gefunden worden. Der erwachsene Sohn des Paares hat nach Medienberichten in Verhören die Tat gestanden. Den Berichten zufolge soll ein psychiatrisches Gutachten den geistigen Zustand des Beschuldigten klären. Das Paar war Anfang Januar aus der eigenen Wohnung verschwunden und vermisst gemeldet worden.