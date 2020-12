Mann schießt Schwester der Ex in den Kopf

Anzeige

Anzeige

Uetze . Eine Frau ist in Uetze bei Hannover durch einen Kopfschuss verletzt worden. Der Zustand der 45-Jährigen sei stabil, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen ist der Tatverdächtige der Ex-Partner von der Schwester des Opfers. Der 41-Jährige habe demnach am frühen Sonntagmorgen auf die 45-Jährige geschossen.

Mann bricht bei Ex-Freundin ein - und schießt auf deren Schwester

Der Mann sei zuvor in die Wohnung seiner Ex-Partnerin (35) eingebrochen und habe sie bedroht. Dort versteckte sich die 35-Jährige und bat die ältere Schwester per Telefon um Hilfe. Als diese in der Wohnung ankam, schoss der 41-Jährige auf sie und traf sie am Kopf.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anschließend flüchtete der Mann, die Ermittler konnten ihn aber etwa sieben Stunden nach der Tat in Peine festnehmen. Die Polizei geht von einer versuchten Tötung aus. Worum es bei dem Streit ging, war laut Polizeiinformationen noch unklar.