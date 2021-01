Mann schießt in München mit Pistole vom Balkon

Anzeige

München. Ein 39-Jähriger hat in München mit einer Pistole vom Balkon geschossen. Mehrere Polizeistreifen rückten am Silvesterabend aus, nachdem ein Zeuge den Notruf gewählt hatte. Die Beamten konnten die Wohnung ausfindig machen und bekamen mit, wie der Verdächtige erneut schoss, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann fest, als er seine Wohnung verlassen wollte. Bei ihm fanden sie eine Pistole und Munition. Der Schütze erhielt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. Danach durfte er die Polizeiwache auf freiem Fuß verlassen.