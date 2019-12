Mann schießt auf SEK-Beamten: Schutzweste rettet ihn

Anzeige

Gladbeck. Ein 51 Jahre alter Mann hat in Gladbeck in Nordrhein-Westfalen auf einen Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) geschossen, der dank seiner Schutzweste nur leicht verletzt wurde. Eine Polizeisprecherin sagte am Mittwoch, dass die Weste den Beamten vor Schlimmerem bewahrt habe. Der Schütze wurde festgenommen, eine Mordkommission ermittelt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, wurde gegen den 51-Jährigen wegen Bedrohung ermittelt. Da es den Verdacht gab, dass der Mann Waffen besitzt, sollte er am Mittwochmorgen mit Hilfe des SEK festgenommen werden. Als die Wohnung gegen 6 Uhr gestürmt wurde, gab der 51-Jährige mehrere Schüsse auf die Beamten ab. Einer der Polizisten wurde getroffen. Der Schütze wurde überwältigt.

Um was für eine Schusswaffe es sich handelte und welche Hintergründe das Verfahren gegen den Mann hatte, wurde zunächst nicht bekannt.

