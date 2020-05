Mann nimmt Geisel in Moskauer Bankfiliale: Täter droht mit Explosion

Anzeige

Moskau. In einer Bankfiliale in Moskau hat ein Mann am Samstag mindestens einen Menschen als Geisel genommen. Das meldeten mehrere Nachrichtagenturen übereinstimmend. Er drohe mit einer Explosion. Zunächst war die Rede von fünf Geiseln gewesen, wenig später von einer. Auf Bildern im Internet ist zu sehen, wie die Polizei die Bank im Zentrum der Hauptstadt weiträumig abgesperrt hat.

Der Täter soll der Staatsagentur Tass zufolge maskiert sein und eine gelbe Tasche bei sich haben. Er soll Geld verlangt haben. Die Hintergründe waren zunächst noch unklar. Der Polizeieinsatz dauerte am Mittag noch an.