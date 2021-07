Mann nach Sturz in überflutetem Keller gestorben

Wohin steuert Laschet?

Armin Laschet macht seinen ersten größeren Fehler im Wahlkampf – heute wird sich zeigen, wie er die Steuer­verwirrung auflösen will. Seine potenzielle Vorgängerin tritt hingegen eine ihrer letzten Kanzlerinnen­reisen an. Der Westen Deutschlands wurde in der Nacht von schweren Unwettern heimgesucht.