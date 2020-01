Mann lagert 150 Kilogramm Feuerwerkskörper im Wohnhaus - Anzeige

Anzeige

Oberursel. Ein Lager mit mehr als 150 Kilogramm Feuerwerkskörpern hat die Polizei in einem Wohnhaus in Oberursel bei Frankfurt entdeckt. Dem Einsatz war ein Zeugenhinweis vorangegangen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Im Dachstuhl des Gebäudes fanden die Beamten am Mittwoch Raketen und Böller, aber auch rund zwölf Kilogramm Pyrotechnik, deren Zündung nur mit entsprechender Ausbildung erlaubt sei.

Aus welchem Grund der 57-jährige Besitzer der Feuerwerkskörper eine solch große Menge hortete, war zunächst unklar. "Er hatte keine bösen Absichten", erklärte ein Polizeisprecher. Die Feuerwerkskörper an sich könne man legal im Geschäft kaufen und besitzen, eine so große Menge sei jedoch nicht erlaubt. In Deutschland darf Feuerwerk generell nicht von Privatpersonen gelagert werden - es dürfen aber bis zu ein Kilogramm Böller und Raketen im Keller aufbewahrt werden.

RND/dpa

