Mann klettert auf abgestellten Zug und erleidet Stromschlag

Münster. Beim Klettern auf einem abgestellten Zug auf einem Nebengleis im Hauptbahnhof Münster ist ein 23-Jähriger durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Er erlitt schwere Verbrennungen an Hand und Fuß.

Da solche Unfälle oft tödlich endeten, sprach die Polizei in ihrer Mitteilung von „Glück im Unglück“. Der junge Mann habe nach dem Unfall am Donnerstag noch selbst vom Zug klettern und den Notruf wählen können. Er sei beim Eintreffen der Polizei ansprechbar gewesen und schwebe nicht in akuter Lebensgefahr. Er kam in eine Spezialklinik. Die Polizei warnte vor den Gefahren auf Bahnanlagen. Es könne ein Abstand von ein bis zwei Metern zu den Oberleitungen ausreichen, um einen tödlichen Stromschlag zu erleiden.