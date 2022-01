Mann isst Wurst im Bus und löst Polizeieinsatz aus

Anzeige

Anzeige

Darmstadt. Weil ein Mann in einem Stadtbus offen mit einem Messer hantierte und laute Töne von sich gab, hat die Polizei das Fahrzeug mit mehreren Streifenwagen verfolgt. Die Beamten seien wegen des Vorfalls am Freitag alarmiert worden und hätten die Lage auf der Strecke von Büttelborn bis zum Hauptbahnhof Darmstadt „gesichert“, sagte ein Sprecher. Am Bahnhof sei der Mann gestoppt worden: Es habe sich herausgestellt, dass er mit dem Messer niemanden bedrohen wollte, sondern Hunger hatte und Wurst im Bus geschnitten habe.

Der Mann sei ein Obdachloser, der schon öfter aufgefallen sei, erläuterte der Sprecher. Andere Passagiere seien nicht in Gefahr geraten. Trotzdem sei die Begleitung des Busses durch die Polizeiwagen aus Sicherheitsgründen nötig gewesen.