Mann in psychiatrischer Klinik getötet – Mitpatient festgenommen

Anzeige

Anzeige

Haina. Ein 22-Jähriger soll in einer psychiatrischen Klinik in Haina (Landkreis Waldeck-Frankenberg) von einem anderen Patienten getötet worden sein. Der Patient sei am Dienstagabend leblos im Zimmer des 25 Jahre alten Mitpatienten gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Nach ersten Erkenntnissen sei er an Gewalteinwirkung gestorben. Der 25-jährige sei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts vorläufig festgenommen worden. Die Kriminalpolizei soll nun die näheren Umstände des Todes ermitteln.

Der Beschuldigte soll auf Antrag der Staatsanwaltschaft zunächst in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Ob er in derselben Klinik bleibt, war nicht bekannt.