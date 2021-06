Nach Schüssen auf jungen Mann in Göppingen: Täter weiter flüchtig

Ein Mann ist am Samstagabend in Göppingen angeschossen und schwer verletzt worden. Ein Unbekannter feuerte mehrere Kugeln ab und traf dabei einen Mann, der in ein Krankenhaus kam und operiert werden musste, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. © Quelle: SDMG / Woelfl/SDMG/dpa