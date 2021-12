Mann in Ägypten enthauptet: Täter zum Tode verurteilt

Anzeige

Kairo. Nach der Enthauptung eines Mannes auf offener Straße in Ägypten ist der Täter zum Tode verurteilt worden. Das teilte das zuständige Strafgericht der Stadt Ismailia am Donnerstag mit. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte die Tat begangen hat.

Der Verurteilte hatte Anfang November hatte deinem Mann in Ismailia im Norden des Landes an einer belebten Kreuzung mit einem großen Messer den Kopf abgetrennt. Er soll anschließend mit dem Kopf des Opfers herumgelaufen sein, bis er am Tatort festgenommen wurde. Offiziellen Angaben zufolge war der Täter „psychologisch instabil“ und wurde in einer Reha-Einrichtung für Drogenabhängige behandelt. Er soll in einem Möbelgeschäft gearbeitet haben, das dem Bruder des Opfers gehört. Zwei Menschen wurden bei dem Angriff verletzt.

Das Urteil wird nun vorschriftsgemäß an den Großmufti für eine nicht bindende Einschätzung überstellt. Danach kann Berufung gegen den Richterspruch eingelegt werden.