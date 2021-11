Mann im „Squid Game“-Kostüm verletzt zwei 13-Jährige

Anzeige

Anzeige

Bad Wünnenberg. Ein Mann im „Squid Game“-Kostüm soll am Halloween-Abend zwei Jugendliche im ostwestfälischen Bad Wünnenberg leicht verletzt haben. Er soll auf eine fünfköpfige Gruppe zugelaufen und zwei Jungen so ruppig am Kinn ergriffen haben, dass sie sich leichte Verletzungen am Mund zuzogen. Nun hofft die Polizei auf Hinweise zu dem Tatverdächtigen und sucht ihn wegen des Verdachts der Körperverletzung. Er war ebenfalls mit mehreren verkleideten und geschminkten Personen unterwegs - vermutlich zwei Frauen und drei Kinder. Die 13-Jährigen hatten die Gruppe angesprochen, bevor der „Squid Game“-Mann auf sie zukam. Anschließend hatte er sich mit seiner Begleitung entfernt, hieß es.

Die südkoreanische Serie „Squid Game“ ist die bisher erfolgreichste Netflix-Produktion - und hat zu Halloween zahlreiche Menschen für ihre Kostümierung inspiriert. In der Serie tragen Teilnehmer in einem tödlichen Spiel dunkelgrüne Trainingsanzüge mit Nummern darauf. Außerdem gibt es Wächter in roten Overalls mit schwarzen Masken. Die Teilnehmer kämpfen in mehreren Runden ums Überleben.