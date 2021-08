Mann hört Weihnachtslieder in Dauerschleife: Polizeieinsatz

Anzeige

Pöcking. Mit Weihnachtsliedern wie „Driving Home for Christmas“, „Rudolph, the Red-Nosed Reindeer“ und „White Christmas“ mitten im August ist ein Mann im oberbayerischen Pöcking der Polizei aufgefallen. Lautstark und in Dauerschleife habe der 27-Jährige in der Nacht auf Freitag in einem Wohnhaus im Landkreis Starnberg „das gesamte Weihnachtsliederrepertoire“ gespielt, teilte ein Sprecher mit.

Weihnachts-CD als Streaming-Ersatz

Gegen Mitternacht habe ihn daher eine Streife aufgefordert, die Lautstärke deutlich zu reduzieren. Dabei habe der Mann angegeben, dass er derzeit keinen Internetempfang und nur diese eine Weihnachts-CD habe. Man habe ihn dann noch höflich auf die Jahreszeit hingewiesen, teilte der Sprecher mit. Beschwerden aus der Nachbarschaft gab es nicht.