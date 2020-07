Mann hilft anderen Fahrgästen - Betrunkener beißt ihm Fingerkuppe ab

Anzeige

Weinstadt. Seine Zivilcourage in der S-Bahn hat ein Mann mit dem Verlust einer Fingerkuppe bezahlt. Wie die Polizei am Freitag in Stuttgart mitteilte, versuchte der 41-Jährige am späten Donnerstagabend in der Bahn Richtung Schorndorf Fahrgästen zu helfen, die von zwei betrunkenen Männern belästigt wurden.

In Bauch und Zeigefinger gebissen

Dabei wurde er in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis) von einem der beiden, einem 27-Jährigen, in den Bauch und den rechten Zeigefinger gebissen. Eine Polizeistreife nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.