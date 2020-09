Mann hat Leichenteile in der Tasche und reist durch die USA

Anzeige

Markham. Ein Mann ist mit Gepäck mit Leichenteilen einer Frau quer durch die USA zu Verwandten gereist und festgenommen worden. Dem 30-Jährige werde vorgeworfen, vor Strafverfolgung geflohen zu sein, teilte die Polizei mit. Er muss zudem nach einem Bericht des Senders WLS-TV mit einer Überstellung an die Behörden in Kentucky rechnen, wo er zu Hause ist.

Fauler Geruch

Per Bus war der Verdächtige in den vergangenen Tagen von Louisville nach Chicago gereist. Am Ankunftsort holten ihn Verwandte ab und nahmen ihn in deren Haus im Vorort Markham auf. Er habe zwei, drei Tragetaschen dabei gehabt, sagte Polizeichef Terry White dem Sender WBBM-TV. Schon bald aber habe es Klagen wegen eines faulen Geruchs gegeben, der aus den Taschen gedrungen sei. Ermittlern zufolge bat der Gast seine Verwandten seltsamerweise immer wieder um Kleidung, öffnete aber nie sein mitgebrachtes Gepäck.

Als der Mann am Dienstag in der Bücherei war, ging ein Angehöriger der Sache auf den Grund und öffnete eine der Taschen. Darin lagen Leichenteile. Die Polizei fand später den Kopf einer Frau und andere sterbliche Überreste in den anderen Taschen. Das Opfer stammt aus Louisville. Der Tod der Frau rühre von häuslicher Gewalt, teilte die Polizei weiter mit. Demnach wurde ihre Leiche vor mindestens einem Monat zerstückelt. Nach einem Tipp an die Polizei wurden in einem Park in Louisville weitere Leichenteile der Frau entdeckt.