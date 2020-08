Mann harrt seit über einem Tag auf Baukran in Düsseldorf aus

Anzeige

Anzeige

Düsseldorf. Ein psychisch auffälliger Mann aus Münster hält seit über einem Tag am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Baukran besetzt. Der Mann sei Donnerstagmorgen gegen 08.00 Uhr in die Höhe geklettert und habe den gestrigen Tag und die ganze Nacht dort oben ausgeharrt, berichtete die Polizei am Freitag.

Gleise am Hauptbahnhof gesperrt

Am Donnerstag waren zunächst zwei Gleise am Düsseldorfer Hauptbahnhof aus Sicherheitsgründen gesperrt worden, weil der Ausleger des Krans darüber ragte. Nach Angaben der Bahn war der Zugverkehr dadurch nur gering betroffen.

Inzwischen habe sich der Kran gedreht und die Sperrung sei nicht mehr notwendig, berichtete die Polizei. Der polizeibekannte 56-Jährige habe früher schon einmal auf einem Baukran in Münster längere Zeit ausgeharrt. Bislang habe man sich dagegen entschieden, ihn mit Gewalt vom Kran herunterzuholen. "Zu gefährlich", hieß es am Freitag.