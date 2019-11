Mann guckt aufs Smartphone und stürzt ins Gleisbett

Anzeige

Buenos Aires. Das ging grad noch mal gut: Ein Mann war in Buenos Aires so auf sein Handy fixiert, dass er an einer U-Bahn-Haltestelle nicht bemerkte, wie er auf die Bahnsteigkante zu läuft.

Ein Überwachungsvideo zeigt, wie der Mann auf sein Handy blickt und der Kante immer näher kommt - bis er plötzlich ins Leere tritt. Sein Mobiltelefon fällt ihm aus der Hand, anschließend stürzt auch er ins Gleisbett.

Anzeige

Schnell eilen Passanten zur Hilfe und ziehen den 49-Jährigen vor dem Eintreffen des nächsten Zuges aus dem Gleisbett. Dort wird er umgehend von Sanitätern betreut.

RND/ce

