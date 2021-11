Mann greift Bus im Kosovo an - drei Tote

Anzeige

Decani. Ein maskierter Täter hat nahe der Stadt Decani im Westen des Kosovos am Freitagabend in einem Autobus den Fahrer und zwei Jugendliche erschossen. Ein dritter Schüler wurde verletzt, berichteten Medien im Kosovo in der Nacht zum Samstag. Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem flüchtigen Täter ein, teilte der kosovarische Landespolizeidirektor Samedin Mehmeti mit.

Kein Terrorverdacht

Bei den getöteten Jugendlichen handelte es sich um eine Schülerin und einen Schüler im Alter von 17 beziehungsweise 16 Jahren. Zum Zeitpunkt der Bluttat hatten sich nach Angaben von Zeugen etwas weniger als zehn Personen in dem Bus befunden, der zwischen den Städten Djakovo und Decani verkehrte. Der Täter griff in der Nähe des Dorfes Glodjane an. Die Polizei gehe derzeit nicht von einem terroristischen Hintergrund aus, hieß es.

Staatspräsidentin Vjosa Osmani und Ministerpräsident Albin Kurti erklärten, sie seien schockiert. Zugleich forderten sie Polizei und Justiz dazu auf, den Täter schnell zu fassen und vor Gericht zu stellen. Innenminister Xhelal Svecla brach wegen des Vorfalls einen Besuch im Nachbarland Albanien ab.