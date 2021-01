Mann gibt sich als Impfarzt aus und gelangt in Wohnung einer 82-Jährigen

Anzeige

Anzeige

Neuwied. Ein mutmaßlicher Trickdieb hat sich in Neuwied als Impfarzt ausgegeben. Der Unbekannte habe an der Tür einer 82-Jährigen geklingelt und vorgegeben, er müsse bei ihr zur Vorbereitung einer Corona-Impfung einen Arm-Abstrich vornehmen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Frau ließ sich darauf ein, auch, sich im Badezimmer die Unterarme zu waschen. Während dieser Zeit sei der Mann alleine im Wohnzimmer geblieben.

Nach dem „Abstrich“ verschwand der Unbekannte mit der Ankündigung, die 82-Jährige werde wegen eines Impftermins angeschrieben. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts.