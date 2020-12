Mann geht mit Axt in Friseursalon und verlangt Haarschnitt

Anzeige

Anzeige

Bergisch Gladbach. Ein 28-Jähriger soll in Bergisch Gladbach eine Axt auf die Theke eines Friseursalons gelegt und einen Haarschnitt verlangt haben. Ein Mitarbeiter habe die Polizei verständigt, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Der offenbar alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann habe die Beschäftigten am Dienstagabend jedoch nicht bedroht, sagte eine Sprecherin. Erst beim Eintreffen der Polizei habe er sich aggressiv gezeigt und versucht, die Beamten zu schlagen. Diese fesselten den Mann und brachten ihn auf die Wache.

Unter Drogen und Alkohol

Der 28-Jährige gab an, Kokain genommen zu haben. Ein Alkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,2 Promille. Er kam in eine psychiatrische Klinik. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.