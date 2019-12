Mann findet Bomben in seinem Garten

Anzeige

Kurz vor dem Winter wollte Merle Farkas seinen Garten noch einmal aufräumen. Nicht nur er selbst, sondern auch seine Nachbarn waren überrascht, als er auf zwei seltsame Gegenstände stieß. Zunächst wusste niemand, was der Amerikaner in seinem Garten gefunden hat. Farkas sah genauer hin und entdeckte eine Beschriftung auf dem rostigen Metall: „Bomb Fire Mark 77“. Es stellte sich heraus, dass zwei leere Bombenbehälter auf seinem Grundstück lagen.

Die Mark-77-Bomben in Farkas Garten sind Nachfolger der bekannten Napalm-Bomben aus dem Vietnamkrieg. Ein Experte hielt die Bomben für Überschuss, der nicht fachgerecht entsorgt wurde. Weil die Bomben leer und somit ungefährlich sind, darf Farkas seinen ungewöhnlichen Fund behalten. Was er mit den leeren Bomben anstellen möchte, weiß er nicht. Farkas versuche aber, so viel wie möglich über die Herkunft seines Gartenfunds herauszufinden.