Mann fährt Schlangenlinien und läuft halbnackt über die Autobahn

Köln/Dormagen. Erst fuhr er Schlangenlinien, dann stieg er ohne Oberteil aus dem Auto aus und lief über die Fahrbahn: Dieses riskante Manöver soll ein unter Drogen stehender Mann auf der Autobahn 57 bei Dormagen hingelegt haben.

Der 35-Jährige sei zunächst über die “gesamte Breite der Richtungsfahrbahn Köln” in Schlangenlinien gefahren, erklärte die Polizei am Sonntag. Andere Autofahrer hätten stark bremsen müssen. “Nachdem er zeitweise an der Mittelschutzplanke entlangschrammte, hielt der 35-Jährige an, stieg mit freiem Oberkörper aus und lief quer über die Fahrstreifen”, hieß es. Wieder zurück im Wagen sei der Mann kurz rückwärts gefahren, um dann wieder vorwärts durch eine Baustellenabsperrung zu fahren.

Polizei fesselt Mann

Während die Polizei am Samstagabend nach dem Auto fahndete, gingen Meldungen ein, wonach sich der Mann in der Kölner Innenstadt vollständig ausgezogen habe, wieder in seinen Wagen gestiegen und weitergefahren sei. Kurz darauf stoppte ein Streifenwagen das Auto.

Die Polizisten fesselten den Mann, fuhren ihn ins Polizeigewahrsam und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 35-Jährige habe offenbar unter erheblichem Betäubungsmitteleinfluss gestanden. Ihn erwarte ein Strafverfahren unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Betäubungsmitteleinfluss.