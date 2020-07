Mann fährt betrunken in Elektro-Rollstuhl rum – Führerschein weg

Anzeige

Maroldsweisach. Wegen dieser Aktion ist er seinen Führerschein wohl erst einmal los: Betrunken ist ein 45-Jähriger in einem Elektro-Rollstuhl in Maroldsweisach (Landkreis Haßberge) unterwegs gewesen. “Der wirkte vom Alter und vom körperlichen Aussehen nicht so, als ob er diesen Fahrstuhl wirklich braucht, deshalb wurde er kontrolliert”, berichtete ein Polizeisprecher am Mittwoch.

Die Kontrolle am Vorabend ergab dann, dass der 45-Jährige sich den Rollstuhl, der mit einem Halbdach als Regenschutz ausgestattet war, von einem Bekannten geliehen hatte. Zudem ergab ein Atemalkoholtest, dass der Mann 1,06 Promille intus hatte.

Bußgeld und Führerscheinentzug

Während ersteres nicht strafbar ist, hat zweiteres für den Mann nun unangenehme Folgen: Den 45-Jährigen erwarten laut Polizei ein Bußgeld im dreistelligen Bereich sowie einen Monat Führerscheinentzug. "Er ist ein motorisierter Verkehrsteilnehmer, der sich im Verkehrsraum bewegt, da zählen die normalen Grenzwerte", erläuterte der Polizeisprecher.

Nachdem der Mann knapp unter 1,1 Promille geblieben war, bleibt es aber bei einer Ordnungswidrigkeit statt einer Straftat.