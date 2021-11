Mann fängt nach Elektroschockereinsatz durch US-Polizisten an zu brennen

Anzeige

Catskill. Polizeibeamte im US-Staat New York haben mit einer Elektroschockpistole einen Mann gebändigt, woraufhin er plötzlich in Flammen stand. Der 29-Jährige sei sofort in eine Spezialklinik für Verbrennungen gebracht worden, wo sein Zustand als ernst eingestuft worden sei, berichtete die Zeitung „The Times Union of Albany“ am Freitag.

Demnach war der Mann in eine Polizeiwache im Ort Catskill gegangen, wo er in eine Auseinandersetzung mit Beamten geriet. Der örtliche Polizeichef Dave Darling bestätigte dem Blatt, dass seine Kollegen einen Taser, also eine Elektroschockwaffe, einsetzten, um den Mann zu überwältigen. Kurz zuvor habe er sich allerdings mit Handdesinfektionsmittel übergossen und sei in Flammen aufgegangen.

Der Mann sei den Polizisten von vorangegangenen Begegnungen bekannt gewesen, sagte Darling weiter. „Ich denke, sie hatten Angst, dass er sich was antut, und so fing es an.“ Viele Details müssten noch geklärt werden. Die Situation sei „furchtbar“, das Büro der Staatsanwaltschaft im Bezirk Greene County habe Ermittlungen aufgenommen.