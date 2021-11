Mann fährt beim Ausparken in Gruppe - Frau lebensgefährlich verletzt

Beim Ausparken ist ein Autofahrer im mittelfränkischen Weißenburg in eine Gruppe von vier Personen gefahren und hat diese verletzt. Eine 60-jährige Frau musste nach dem Unfall am Montagnachmittag sogar mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden (Symbolbild). © Quelle: Stefan Sauer/dpa