Mann ersticht Stadt-Mitarbeiter bei Hausbesuch in Köln

Anzeige

Anzeige

Köln. In Köln soll ein Mann zwei Mitarbeiter der Stadt bei einem Hausbesuch mit einem Messer angegriffen und einen von ihnen tödlich verletzt haben. Die Hintergründe waren nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst unklar.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die städtischen Bediensteten am Freitag an einem Haus geklingelt. Nachdem der Bewohner öffnete, habe er unvermittelt zugestochen. Der 47 Jahre alte Mann starb, seine Kollegin kam in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Stadtmitarbeiter waren für das Kassen- und Steueramt unterwegs und sollten bei einem Kölner ausstehende Forderungen eintreiben, schreibt die Zeitung "Express".

RND/seb