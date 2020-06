Mann ersticht Grundschullehrerin in Slowakei - Polizei erschießt Täter

Anzeige

Vrutky. Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat in einer slowakischen Grundschule mehrere Menschen angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, tötete der Unbekannte am Donnerstag die stellvertretende Schulleiterin und verletzte mehrere weitere Personen schwer. Polizisten töteten den Angreifer daraufhin mit mehreren Schüssen. Sein Motiv war zunächst unklar. Der slowakische Polizeichef Milan Lucansky machte sich kurz vor Mittag auf den Weg an den Tatort in der Kleinstadt Vrutky nahe der tschechischen Grenze.