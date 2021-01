Autofahrer driftet mit angehängtem Schlitten: Vierjährige wird eingeklemmt und stirbt

Anzeige

Gera. Bei einem Rodelausflug mit seinen Eltern ist in Gera ein vier Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen. Das Kind, das auf einem Schlitten saß, sei zwischen zwei Autos eingeklemmt worden und vor Ort an schwersten Verletzungen gestorben, teilte die Polizei am Montag in Thüringen mit.

Die Familie war am Sonntag mit Bekannten zum Rodeln auf einem Feld im Ortsteil Langenberg unterwegs. Ein 25-Jähriger aus der Gruppe soll nach bisherigen Polizeierkenntnissen sein Auto zum Driften auf dem Schnee benutzt haben. Er habe die Kontrolle über den Wagen verloren, sodass er gegen einen geparkten Transporter stieß. Dabei sei das Mädchen eingeklemmt worden. Rettungsdienst und Notarzt konnten das Kind demnach nicht mehr retten.

Seelsorger von Kriseninterventionsteams betreuten die Anwesenden. Die Polizei ermittle nun zu dem Unglück und werde vorerst keine weitere Details zum Geschehen bekanntgeben, sagte eine Behördensprecherin.