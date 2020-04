Mann bricht in geschlossenes Restaurant ein - und veranstaltet dort vier Tage lang Festessen

Anzeige

New Haven. Scheinbar konnte er es nicht ertragen, nicht mehr in seinem Lieblingsrestaurant essen zu können: Deshalb bediente sich ein Mann in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut einfach selbst. Ihm wird vorgeworfen, in das „Soul De Cuba Cafe“ eingebrochen und sich dort vier Tage lang mit Essen und Alkohol versorgt zu haben, wie die Polizei berichtet.

Das „Soul De Cuba Cafe“ in New Haven hatte bereits seit Mitte März geschlossen. So entdeckte der Restaurant-Manager den im Lagerraum schlafenden Einbrecher erst bei seinem wöchentlichen Kontrollgang am vergangenen Dienstagmorgen. Er alarmierte daraufhin die Polizei. Der Gourmet-Einbrecher floh, konnte aber von den Cops wenige Minuten später gestellt werden. Er hatte noch eine Flasche des “Soul De Cuba”-Haus-Rums in der Hand.

Sicherheitskameras zeichneten den Einbruch auf

Security-Cams aus dem Inneren zeigten demnach, dass der 42-Jährige bereits am Samstag durch ein Seitenfenster eingestiegen war. Laut Polizeibericht hatte Ortiz danach täglich Festessen mit den Vorräten aus dem Lager veranstaltet und das Ganze mit Bier und Cocktails aus der Restaurant-Bar heruntergespült. Insgesamt fehlten demnach 70 Spirituosen-Flaschen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Dollar.

Der Einbrecher muss sich nun wegen Einbruchs und schweren Diebstahls am 27. Mai vor Gericht verantworten. Bis dahin durfte er gegen 12.500 Dollar Kaution wieder auf freien Fuß.

RND/sin