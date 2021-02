Mann bestiehlt und schlägt Passantin – und zerrt sie mit Auto mit

Anzeige

Ginsheim-Gustavsburg. Eine 35-jährige Frau ist in Hessen von einem Autofahrer bestohlen, geschlagen und dann vom Auto mitgezerrt worden. Der 67 Jahre alte Mann habe in Ginsheim-Gustavsburg die Handtasche der Frau und Lebensmittel aus ihrem Buggy gestohlen, teilte die Polizei am Freitag mit. Seine Beute lud er in sein Fahrzeug. Als die Frau sich wehrte, sei sie geschlagen worden. Dann habe der Autofahrer versucht, loszufahren. Die Frau sei beim Versuch, ihn daran zu hindern, mehrere Meter vom Auto mitgezogen worden. Die 35-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Den Tatverdächtigen nahm die Polizei auf einem Campingplatz fest. Sein Autokennzeichen hatte die Ermittler zu ihm geführt. Der Mann soll am Samstag einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Details zu der Tat wurden zunächst nicht bekanntgegeben.