Mann (56) hortet Gewehre – Familie ruft Polizei

Anzeige

Anzeige

Die Polizei hat am Samstag nach einem Streit in Westerholz (Kreis Gifhorn) zwei Gewehre im Haus eines 56-Jährigen sichergestellt und den Mann anschließend in Gewahrsam genommen. Wie die Beamten mitteilten, hatte seine Familie zuvor gemeldet, dass er möglicherweise bewaffnet sein könnte.

Das Grundstück wurde daraufhin umstellt, Zufahrtswege in den kleinen Ort sperrte die Polizei zeitweilig ab. Bei einer Durchsuchung des Gebäudes fanden die Ermittler dann die beiden Schusswaffen. Ob der Mann berechtigt war, sie zu besitzen, werde noch untersucht, hieß es am Samstagnachmittag.

Zuvor hatte die Polizei mitgeteilt, die Suche nach ihm beendet zu haben. Mehrere Streifenwagen wurden wieder aus Westerholz abgezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Anzeige

RND/dpa