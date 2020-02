Mann (40) wird von Betonmischer eingeklemmt - und stirbt

Anzeige

Treuen. Am Dienstag ist in einem Betonwerk im vogtländischen Treuen ein Arbeiter (40) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilt, war der 40-Jährige am Dienstagmittag in dem Betonwerk im Gewerbegebiet Treuen mit der Reinigung eines Betonmischers beschäftigt.

"Dabei ließ er sich von einem Kollegen in der Schaufel eines Radladers hochheben", so ein Sprecher der Polizei Zwickau. Dann kam es zu dem schrecklichen Unfall: Die Schaufel klappte plötzlich ab und der Mann wurde zwischen Betonmischer und Radlader eingeklemmt. "Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu, an deren Folgen er kurze Zeit später im Rettungswagen verstarb", so die Polizei weiter. Der 48-jährige Fahrer des Radladers erlitt einen Schock. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

RND/kiel

