Santa Ponça. In dem Ferienort Santa Ponça im Südwesten von Mallorca ist ein 78-jähriger Deutscher bei einem tragischen Unglück gestorben. Der Rentner war am Dienstag nahe der Malgrats-Inseln auf einer Wanderung, als er plötzlich zu Boden fiel und auf einen Felsen stürzte, berichtet das “Mallorca Magazin”. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun: Der 78-Jährige starb noch an der Unglücksstelle.

61-Jähriger ertrinkt im Meer

Erst vor wenigen Tagen war ein Mallorca-Urlauber aus Deutschland am Strand von Son Serra de Marina verunglückt. Der 61-Jährige hatte am Donnerstag vergangener Woche die gehissten roten Flaggen ignoriert und war im Meer ertrunken.