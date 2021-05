Bis zu 535 Gäste erlaubt: Der Bierkönig auf Mallorca hat wieder geöffnet

Anzeige

Palma de Mallorca. Es ist so weit: Nach langer, pandemiebedingter Durststrecke hat der Bierkönig auf Mallorca, ein Lokal in der sogenannten Schinkenstraße an der Playa de Palma, am Donnerstag wieder für seine Gäste geöffnet. Am Dienstag hatte der Bierkönig diesen Schritt unter anderem auf seiner Facebook-Seite angekündigt und dort schon betont, dass auf die Unterstützung der Besucher bei der Einhaltung der Corona-Maßnahmen gesetzt werde.

Wer das Lokal besuchen will, muss sich demnach vorher online registrieren und mit QR-Code am Eingang einchecken. Nur am Tisch zum Essen und Trinken dürfe außerdem die Maske abgesetzt werden. Bedient wird nur am Tisch, wo maximal vier Gäste zusammen sitzen dürfen – Tanzen ist untersagt.

150 Gäste stehen schon am Donnerstagmittag an

Doch das hält die Urlauber nicht von einem Besuch ab: Am ersten Tag der Wiedereröffnung standen schon mittags 150 Gäste für den Einlass an, wie die „Mallorca-Zeitung“ berichtet. Bis zu 535 Gäste können demnach aktuell bewirtet werden im Bierkönig.