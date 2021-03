Besuch bei Mallorcas Hilfsverein „SOS Mamás“: Ausbleibender Tourismus stürzt Menschen in Armut

Anzeige

Palma. Gabriel Moreno Valls lebt mit seiner Frau und ihren Kindern in einer leerstehenden Bankfiliale in Palma. Die Familie hat das Gebäude aus der Not heraus besetzt - die Miete für ihre Wohnung konnten sie sich nicht mehr leisten. Die Polizei toleriert es bisher. Der Mallorquiner hat seinen Job als Maurer ohne Festvertrag in der Corona-Krise verloren, seine Frau bekommt als Verkäuferin aktuell nur ein geringes Kurzarbeitergeld. Sie haben ein normales Leben geführt, bevor die Pandemie kam. Doch mit Corona brach der Tourismus auf Mallorca komplett ein und damit die Haupteinnahmequelle vieler Menschen weg. Während in Deutschland wieder viel über Mallorca-Reisen diskutiert wird, nimmt auf der Insel eine soziale Katastrophe ihren Lauf.

Mit ihren sechs Kindern, drei davon noch klein, sind Gabriel Moreno Valls und seine Frau nun auf Hilfe angewiesen. Weil der Staat offenbar überfordert ist mit der ansteigenden Armut auf der Insel und den damit einhergehenden Forderungen nach Sozialleistungen, geht der Spanier regelmäßig zu „SOS Mamás“ und sucht dort Unterstützung.

„SOS Mamás“ eine der fünf größten Hilfsorganisationen auf Mallorca

„SOS Mamás“, das ist nach Angaben des gemeinnützigen Vereins eine der fünf größten Hilfsorganisationen auf der Baleareninsel. Gegründet wurde sie vor zehn Jahren von Ascen Maestre. Die heute 55-Jährige bekam damals nach einer Herzoperation die Diagnose, dass sie nur noch fünf Jahre zu leben habe, und entschloss sich dann für die Gründung der Organisation, erzählt sie dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Sie ist noch immer am Leben – mittlerweile geben ihr die Ärzte noch ein Jahr –, und ist mehr als glücklich mit ihrer Entscheidung: „Ich wollte helfen“, sagt sie. Das tut sie nun seit einem Jahrzehnt – und im letzten Jahr mehr denn je.

„Die Menschen hier sind meine Familie“, sagt Maestre auf Spanisch. Englisch spricht sie nur wenig, aber eine ehrenamtliche Helferin, Amini Bouzidi Santos (27), hilft beim Übersetzen. Denn Maestre will jeden herzlich empfangen, wie sie sagt. Man glaubt es ihr aufs Wort, für jeden, der hier zu der Organisation in Palma an einer belebten Straße kommt, nimmt sie sich Zeit. Neben dem Sitz in der Stadt gibt es noch weitere „SOS Mamás“-Standorte auf der Insel, Maestre plant gerade zwei weitere.

Während ihre Helferinnen und Helfer Essenskisten an die Schlange stehenden Bedürftigen ausgeben, geht sie an der Menschenreihe entlang, hält mit jedem einen Plausch, bringt die Frauen und Männer zum Lachen, obwohl viele von ihnen fast alles verloren haben, und hört ihnen zu. Sie tröstet, leistet Beistand, muntert auf. Und vermittelt, wenn nötig, auch an eine Psychologin. Der Dank dafür ist groß. Eine anstehende Frau unterbricht das Interview und erzählt von dem „guten Herz“ Maestres, und nimmt sie dann übermütig in den Arm.

Gabriel Moreno Valls lebt in besetzter Bank - und schöpft doch Hoffnung

Auch mit Gabriel Moreno Valls unterhält sich die 55-Jährige kurz über seine Situation, während er eine Kiste voller Gemüse und Obst für seine Familie aus dem Lager von „SOS Mamás“ trägt. Sie hätten aktuell keinen Strom – er hatte vorher in der besetzten Filiale den Strom von der Straße angezapft, doch das sei entdeckt worden. Der kräftig wirkende Mann mit den an den Seiten kurz geschorenen Haaren wirkt trotzdem zuversichtlich: Er habe nun eine Art Minijob gefunden, bei dem er Malerarbeiten erledige, und außerdem Spenden aus Deutschland bekommen, nachdem der Sender Arte in einer Dokumentation über die Hilfsorganisation und Moreno Valls Wohnsituation berichtet hatte. „Er hofft, dass er Ende des Monats, wenn er sein erstes Gehalt bekommt, eine Wohnung für seine Familie mieten kann“, übersetzt Bouzidi Santos dem RND, was der Familienvater erzählt.

Bei "SOS Mamás" bekommt Gabriel Moreno Valls, der in Palma in einer leeren Bankfiliale mit seiner Familie haust, Hilfe. © Quelle: Hannah Scheiwe

Während Chefin Maestre mit ihm und anderen Notleidenden spricht, wuseln ununterbrochen 15 bis 20 Helferinnen durch das Lager. Ein bisschen provisorisch sieht es hier aus – aber funktional. Im hintersten Raum stehen Kisten mit Gemüse und Obst, die die Ehrenamtlichen immer wieder neu befüllen. „Jeder bekommt so eine“, erklärt die zweifache Mutter Bouzidi Santos, die einst selbst Hilfe bei Maestres Organisation gesucht habe, und nun etwas zurückgeben wolle. In einem zweiten Raum stehen Kisten mit Nudeln, Öl und weiteren Lebensmitteln – auch hiervon bekomme jeder eine Kiste. Im Eingangsraum hingegen lagert ein Sammelsurium an Dingen: von Windeln bis zu Bastelsachen für Kinder, je nachdem, was an Spenden kommt. Wer etwas davon benötigt, bekommt es.

In einem Raum sortieren Ehrenamtliche von "SOS Mamás" Obst und Gemüse in Kisten für die Notleidenden ein. © Quelle: Hannah Scheiwe

Notleidende brauchen eigentlich Bescheinigung vom Amt

Die Menschen, die hierher kommen für Lebensmittel oder auch Kleidung, die die Organisation an einem anderen Ort in der Stadt ausgibt, brauchen eigentlich eine Bescheinigung vom Amt. „Aber die meisten haben die nicht, weil die Regierung nicht hinterher kommt, und wir weisen niemanden ab“, sagt Bouzidi Santos. Jeder, der Hilfe benötigt, bekomme sie.

Bei SOS Mamás mussten sie wegen der ansteigenden Armut personell aufstocken: „40 Ehrenamtliche hatten wir vor Corona, jetzt sind es 207“, erzählt Maestre, diese maximal 1,60 Meter große Frau, die so viel Stärke ausstrahlt, obwohl sie selbst schwer krank ist und jeden Tag das Leid der Menschen sieht. Der Grund, warum sie jetzt so viel mehr Helfer haben, darunter auch viele Arbeitslose, ist erschreckend: „Vor der Pandemie kamen rund 4000 Menschen zu uns, jetzt sind es mehr als 11.000“ so die „SOS Mamás“-Leiterin. Es sind vor allem Familien, alleinerziehende Mütter oder arme Frauen, die kommen.

Jeder dritte Job auf Mallorca hängt am Tourismus

Der Touristenrückgang trägt viel Schuld am Leid: 80 Prozent weniger Urlauber kamen 2020 nach Mallorca, rund jeder dritte Job hängt am Geschäft mit den Reisenden, berichtet der Sender Arte. Bricht das weg, wie im vergangenen Jahr, hat das gravierende Folgen. Demzufolge hat sich die Arbeitslosenquote auf Mallorca von Ende 2019 zu Ende 2020 etwa verdoppelt auf nun 90.000 Menschen ohne Job: Seien im Jahr vor der Pandemie noch 9,9 Prozent der Inselbevölkerung arbeitslos gewesen, waren es zu Ende des vergangenen Jahres demnach ganze 18,2 Prozent – es ist der stärkste Anstieg in ganz Spanien.

Neben Arbeitslosigkeit und Armut ist aber auch etwas anderes gestiegen, wenn es nach den Eindrücken bei SOS Mamás geht: die Spendenbereitschaft. „Wir bekommen mehr Essensspenden, aber auch mehr Geldspenden als sonst“, sagt Maestre. Es ist zumindest eine gute Nachricht in diesen Zeiten. Dass das Leid schnell wieder zurückgeht, glaubt die Gründerin der Organisation nicht – sie denkt, dass erst 2023 wieder Normalität einkehren könnte auf der Insel. Ob sie das selbst noch erleben wird, ist ungewiss.