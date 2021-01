Malaysia: Kein Fremdverschulden bei Tod der vermissten 15-Jährigen

Anzeige

Anzeige

Kuala Lumpur. Eine malaysische Gerichtsmedizinerin hat Fremdverschulden beim Tod einer irisch-französischen Jugendlichen im vergangenen Jahr ausgeschlossen. Nora Anne Q. habe sich wahrscheinlich verirrt, nachdem sie die Hütte ihrer Eltern in einer Ferienanlage im Urwald alleine verlassen habe, sagte Maimoonah Aid am Montag.

Die 15-Jährige war am 4. August 2019 aus der Ferienanlage Dusun in der malaysischen Region Negeri Sembilan verschwunden. Nach einer großangelegten Suche wurde ihre Leiche am 13. August neben einem Bach in einer Ölpalmen-Plantage entdeckt, etwa 2,5 Kilometer von der Ferienanlage entfernt.

Eltern befürchteten sexuellen Übergriff

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Vor ihrem Verschwinden trug die Jugendliche nur Unterwäsche, ihre Leiche war allerdings unbekleidet. Maimoonah verwies auf die Behauptung der Eltern, dass dies auf einen möglichen sexuellen Übergriff hindeute, sagte aber, bei einer ausgiebigen Autopsie seien dafür keine Belege gefunden worden und auch keine Hinweise auf einen Kampf oder Ersticken.

Anzeige

Die Eltern hatten argumentiert, dass ihre Tochter wegen ihrer geistigen und körperlichen Behinderung nicht alleine davongelaufen wäre. Maimoonah sagte jedoch, das Mädchen habe sich wahrscheinlich in der Plantage verirrt. Die Eltern waren dem Gerichtstermin per Internet von ihrem Wohnort London zugeschaltet, äußerten sich aber zunächst nicht.